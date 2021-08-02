Sel suları otomobili böyle sürükledi

Sel suları otomobili böyle sürükledi Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen selin sürüklediği otomobille vatandaşların paniği saniye saniye kameralara yansıdı.

Sel suları otomobili böyle sürükledi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen selin sürüklediği otomobille vatandaşların paniği saniye saniye kameralara yansıdı.

Başkale ilçesinde öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Başkale ilçesinin en kalabalık caddesi olan Mahmut Ertuş Caddesi'ni kaplayan sel suları, park halindeki otomobili sürükledi. Metrelerce sürüklenen otomobil ile vatandaşların panikle bağrışmaları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi bölgesinde meydana gelen sel ise hasara yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu