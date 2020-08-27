- Sel suları mutluluklarına engel olamadı- Bel seviyesindeki sel suları içinde kına yaptılar
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- Sel suları mutluluklarına engel olamadı- Bel seviyesindeki sel suları içinde kına yaptılar

- Sel suları mutluluklarına engel olamadı Bel seviyesindeki sel suları içinde kına yaptılar Bangladeş'te muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel, bir çiftin mutluluğuna engel olamadı.

27.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:03

- Sel suları mutluluklarına engel olamadı

Bel seviyesindeki sel suları içinde kına yaptılar

DAKKA - Bangladeş'te muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel, bir çiftin mutluluğuna engel olamadı. Çift, kına organizasyonlarını sel sularının içinde gerçekleştirdi.

Bangladeş'te son 3 aydır devam eden Muson yağmurları ülke genelinde birçok yerde sele neden oldu. Yaklaşık 360 nehrin bulunduğu ülkenin birçok şehrinde nehir suları tehlike noktasını aşarak yaşam alanlarına girdi. Meydana gelen sel nedeniyle bölgedeki vatandaşlar günlerdir evde hapis hayatı yaşayarak oldukça zor günler geçiriyor. Sel sebebi ile günlerdir dışarıya çıkamayan insanlar, nikah, düğün, cenaze gibi toplu törenleri de yapamıyor. Ülkenin güney bölgesinde yer alan Bengal Körfezi'nin yanında yaşayan bir çifte ise sel suları engel olamadı. Çift, bel seviyesine çıkan sel sularının içinde kına törenlerini gerçekleştirdi. Yaşam alanlarına sel suyunun girmesi sebebiyle kına kutlamasını sürekli erteleyen çift, en sonunda aldıkları kararla suyun içine sandalyeler yerleştirip oturdu ve kına törenlerini yaptı. Henüz isimleri bilinmeyen ancak suda yaptıkları kınayı sosyal medyada paylaşan çift, çok sayıda tebrik mesajı aldı. Çiftin kına merasimine akraba ve komşuları da katıldı.

- Sel suları mutluluklarına engel olamadı- Bel seviyesindeki sel suları içinde kına yaptılar

Kaynak: İHA

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