Sel suları koyunları böyle sürükledi
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Sel suları koyunları böyle sürükledi

Sel suları koyunları böyle sürükledi Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin sel ve su taşkını mesaisi Van'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

30.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:26

Sel suları koyunları böyle sürükledi

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin sel ve su taşkını mesaisi

VAN - Van'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte bir gün içerisinde Büyükşehir İtfaiyesine yaklaşık 130 sel ve su taşkını ihbarı geldi. Sel sularına kapılan koyunlar böyle görüntülendi.

Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve gün içerisinde ara ara şiddetini arttıran sağanak yağmur, birçok yer de sel ve su taşkınlarına yol açtı. Etkili olan sağanak yağışla birlikte İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerinde birçok noktadan 130'u aşkın sel ve su taşkını ihbarı geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahale ettiği sel suları sonucu bir çok ev, iş yeri ve ahır kullanılamaz hale gelirken birçok hayvan da telef oldu. Erciş ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesinde de aşırı yağışlar sonucu bir ahırı su bastı. İlçe Jandarma ekipleri ve Erciş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerin müdahale ettiği olayda, sel sularına kapılan 74 koyun telef oldu.

Koyunların sel sularına kapıldığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Erciş, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçe Grup amirlikleri ile birlikte 13 ilçede itfaiye ekipleri sel ve su taşkınlarına karşı hazır bekliyor.

Sel suları koyunları böyle sürükledi

Kaynak: İHA

Manşet

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