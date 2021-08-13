Sel suları deredeki balıkları karaya vurdu
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Sel suları deredeki balıkları karaya vurdu

Sel suları deredeki balıkları karaya vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel suları deredeki balıkları karaya vurdu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel suları deredeki balıkları karaya vurdu. Suların çekilmesi ile birlikte balıklar, su birikintilerinde kaldı.

İki gün önce sel sularının vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralara sarılmaya devam ediyor. Sel sularının çekilmesiyle birlikte arama çalışmaları hızlandırılırken, ortaya çıkan araçlar, balçık ve kalaslarla dolan iş yeri ve evler ise dehşete düşürüyor. Dereden akan suyun yükselmesiyle birlikte şehir merkezindeki sokaklara giren balıklar ise sel sularının çekilmesi ile mahsur kaldı.

Su birikintileri içinde can veren balıkları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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