Sel suları böyle geldi
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Sel suları böyle geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte oluşan selin dere yatağını doldurduğu ve korkuya neden olan o anlar kameralara yansıdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte oluşan selin dere yatağını doldurduğu ve korkuya neden olan o anlar kameralara yansıdı.

Bugün akşam saatlerinde Bağcıllı Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli bir şekilde yağan yağmur suları dakikalar içinde sele neden oldu. Bağcıllı Mahallesi'nde oluşan sel sularının dere yatağını bir anda doldurması o esnada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Dere yatağı üzerindeki köprüde sel sularını görüntüleyen vatandaşın korkusu ve etrafındakileri uyarması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sel sularının önüne kattığı moloz ve odun parçaları ile dere yatağını bir anda doldurması ve vatandaşların duruma şaşırması ve izlemeleri yer alıyor.

(Ali Soydemir/ İHA)

Sel suları böyle geldi
Sel suları böyle geldi
Sel suları böyle geldi
Sel suları böyle geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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