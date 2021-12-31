Sel sonrası yıkım kararı verilen 3 evde tahliye - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sel sonrası yıkım kararı verilen 3 evde tahliye

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Sel sonrası yıkım kararı verilen 3 evde tahliyeKIRKLARELİ Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde selde zarar gören 3 ev için alınan yıkım kararının ardından eşyalar tahliye ediliyor.

KIRKLARELİ (İHA) - Sel sonrası yıkım kararı verilen 3 evde tahliye

KIRKLARELİ Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde selde zarar gören 3 ev için alınan yıkım kararının ardından eşyalar tahliye ediliyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ilçede bulunan dere taştı. Taşkın sonucu Yıldırım ve Yılmaz Mahallelerinde birçok ev ve iş yerlerini su bastı. Oluşan taşkın sonucu 3 evde yıkım kararı alındı. Yıkım Kararı alınan 3 evin eşyaları tahliye edilmeye başlandı.

Taşkın sonrası evde mahsur kaldıklarını ve botla tahliye olduklarını dile getiren Aydın Tayfur "Selde botla tahliye olmuştuk. Evimize tahliye kararı çıktı evimizi boşaltıyoruz. 15 yıldır burada oturuyorduk. Selden sonra evimiz yan yattı, oturulacak gibi değil" dedi.

Sel sonrası yıkım kararı verilen 3 evde tahliye

Sel sonrası yıkım kararı verilen 3 evde tahliye

Sel sonrası yıkım kararı verilen 3 evde tahliye

Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı

Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title