Sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
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Sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı Hem deprem, hem Korona virüs salgını ile mücadele edilen Bingöl'de bir beldede dün meydana gelen sel nedeniyle hasar tespit çalışmaları başladı.

18.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:39

Sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

BİNGÖL - Hem deprem, hem Korona virüs salgını ile mücadele edilen Bingöl'de bir beldede dün meydana gelen sel nedeniyle hasar tespit çalışmaları başladı.

Dün akşam saatlerinde Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesinde dereler taştı, sel oldu. Sel sonrasında bugün sabah saatlerinde itibaren hasar tespit çalışmaları başladı. İlçe Kaymakamlığı ve belediyeden yetkililer olay yerine gidip destekte bulunurken, AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer ekipler hasar tespit çalışmasına başladı. Hasar gören ev sahipleri ise dün geceyi yakınlarında geçirdi. Sabah saatlerinde evlerine dönen sel mağdurları, temizlik çalışmasına başladı. Valilik koordinesinde gönderilen iş makineleri de yol ve çevre temizliği çalışmasına yoğunlaştı.

Belde sakinlerinden Ömer Karagöz, "Dün sel gelmeden yarım saat önce kızımız gelip evde halıları serdi. Selden 15 dakika önce köye geldi evi serip gelmişim dedi. Yağmur yağdıktan yarım saat sonra ben buraya geldim. Duvarları tırmana tırman çıktık. Ben geldiğimde ev hiç görünmüyordu her taraf taştı. Selin üçte biri dereden akıyordu kalanı diğer bölgeden akıyordu. Evi taşların arasında buldum sadece çatısı dışarıda kalmıştı. Bundan 10 sene önce yine bir sel gelmişti devlet köyün arkasına tel çekti, ağaç dikti, set yaptı. 10 yıldır hiç sel gelmiyordu vatandaş o teli kaldırdı götürdü. Bu sene yine aynı manzara başımıza geldi"dedi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Abdulaziz Özgün ise, "Dün saat 18.00 sularında yağan yağmur sonucunda mahallemizde arazilerimiz ve evlerimizde ağır hasar oluştu. Yaklaşık 12-13 evimiz tamamen harabeye dönüşmüş. Gereken yardımları şuan yapıyoruz. Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, encümenlerimiz hepsi buraya geldiler. Solhan Belediye Başkanımızda bize yardımcı oldu, destekleri oldu. Bugün AFAD geldi, İl Tarım burada,tamamıyla inceliyorlar, şuan incelemedeyiz. İnşallah hayırlısı olur. Önemli olan cana bir şey olmaması. Maddi hasarlarımız var inşallah onları gidereceğiz. Evleri hasar gören vatandaşlarının bir kaçı kendi kardeşlerinin evine gittiler. Bir kaçını ben kendi evime götürdüm. Geceyi geçirdik şimdi herkes kendi evini temizliyor. Bazılarının evi çok dökülmüş, sıkıntılı. Yaklaşık 13 evimiz çok sıkıntılı temizlenecek halde değil"diye bilgi verdi.

Sel sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Kaynak: İHA

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