Sel sonrası göle dönen Arhavi böyle görüntülendi
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Sel sonrası göle dönen Arhavi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Sel sonrası göle dönen Arhavi böyle görüntülendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu Artvin'in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi'nin de taşması ile göle döndü.

Sel sonrası göle dönen Arhavi böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi'nin de taşması ile göle döndü. Göle dönen ilçe merkezi havadan görüntülendi.

İlçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Vatandaşlar göle dönen sokak ve caddeleri evlerinin camlarından ve balkonlarından izlerken, AKUT ve AFAD ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koştu. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarılırken, Arhavi Devlet Hastanesi de sel suları nedeniyle su baskınına maruz kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hafta önce yaşanan sel nedeniyle bulunduğu Rize'den Arhavi ilçesine gelerek sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, selde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı.

Sel sonrası göle dönen Arhavi böyle görüntülendi
Sel sonrası göle dönen Arhavi böyle görüntülendi
Sel sonrası göle dönen Arhavi böyle görüntülendi
Sel sonrası göle dönen Arhavi böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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