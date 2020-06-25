Sel sigortasına talep artıyor ? Konut, işyeri ve araçta doğal affet nedeniyle meydana gelen zararın sigorta şirketleri tarafından karşılandığını söyleyen Sigorta Uzmanı Sibel Doğaç, sel sigortasına talebin arttığını dile getirdi.

? Konut, işyeri ve araçta doğal affet nedeniyle meydana gelen zararın sigorta şirketleri tarafından karşılandığını söyleyen Sigorta Uzmanı Sibel Doğaç, sel sigortasına talebin arttığını dile getirdi. Önce Bursa ardından İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası birçok ev ve işyerini su bastı. Sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve hayatını kaybeden insanlar oldu. Vatandaşların evleri hasar gördü, araçlar kullanılamaz hale geldi. Doğal afetlerin sık sık yaşanması akıllara bu zararı kimin karşılayacağını getiriyor. Konut, işyeri, fabrika ve araçta sel ve su baskını nedeniyle oluşan doğal zararı sigorta şirketleri karşılıyor. Kaskolu araçlarda zararın tamamı kesinti olmadan karşılanıyor, sel ve su baskını muafiyeti aranmıyor. Ancak ev ve işyerinde yüzde 2'lik bir muafiyet var.İşyeri ve konut poliçelerine ek olarak verilen sel sigortasına yönelik bilgi veren Quıck Sigorta Kurumsal ve Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç, zarara uğrayan sigortalı yasal süre olan 5 gün içinde sigorta şirketine ulaşması gerektiğini söyleyerek, 'Kişi yurt dışında yaşıyorsa bu süre uzayabilir. Sigorta şirketi eksper göndererek hasarı tespit ettirerek ödeme yapıyor. Zararın fotoğrafını çekip sigorta şirketine delil olarak sunmak önemli' diye konuştu. Sel sigortasının bütün poliçelerin ekinde ek teminat olarak verilen bir sigorta olduğunu belirten Doğaç, 'Örneğin, işyerlerinde ana poliçeye ilave olarak verilen sigorta türüdür. Yağmurun, selin ve su basmasının oluşturduğu hasarı kapsar' diye konuştu.FİYAT RİSKE GÖRE DEĞİŞİYORTürkiye'de pek çok sel bölgesi bulunduğunu aktaran Doğaç, 'Sigorta şirketlerinde bu bölgelerin haritası bulunuyor. Haritaya bakıp riskin yüksek veya orta ölçekli olmasına göre değerlendirme yapıyoruz. Ona göre fiyat ve muafiyet koşullarıyla sel teminatı belirlenir. Bazı konut poliçelerinde sel sigortası otomatik olarak veriliyor. Sel bölgesinde dere yatağı olan yerde hasar riski varsa altyapısı yeterli değilse az bir yağmur yağdığında bile sel hasarı meydana gelecekse sel teminatı verilmeyebilir. Çünkü burada başta sigortalı olmak üzere bazı kurumların önlem alması lazım. Aksi takdirde ya çok yüksek muafiyetli sel teminatı verilir ya da hiç verilmez' ifadelerini kullandı.'ARTIK SEL SİGORTASI SORULUYOR?Sigorta şirketlerinin incemeler yapıp öyle destek olduğunu ifade eden Doğaç, 'Her deprem sonrası deprem sigortalarında artış olduğu gibi yoğun yağışla meydana gelen sel hasarından sonra da kişiler zararlarını gördükçe sel sigortasına yöneliyor, poliçe almak istiyor. Konutu, işyerini veya aracını sigortalamak isteyenler artık içinde sel sigortası olup olmadığını soruyor. Sel sigortası doğal afet kapsamına girdiği için sigorta şirketleri detaylı inceleme yaparak verir' dedi.'HERKES SİGORTA YAPTIRMALI?Doğaç, 'Sel sigortasını herkes almalıdır çünkü mal varlığımızı korumak isteriz. Doğal afetlere karşı sadece sel değil deprem ve yangın da dahil poliçe sayılarımızı artırmamız lazım. İşyeri ve konutlar için ayrı muafiyetler var. Bu muafiyetler riskin durumuna göre artabiliyor. İşyeri için 50 bin Euro konut için de 1,500 Euro'luk bir muafiyet var. İnsanlar maalesef başlarına mağduriyet gelince sigorta şirketlerinin kapısını çalıyor. Doğal afetlerin verdiği zararlar oldukça büyüyor. O yüzden kişiler mal varlıklarını kaybetmemek ve kendilerini koruma adına mutlaka sigorta yaptırmak zorunda' diye konuştu.HASARIN TAMAMINA YAKINI KARŞILANIYORSel sigortasının pahalı bir sigorta olmadığını aktaran Sibel Doğaç, 'Pirimi çok yüksek değil. Önemli olan ne kadar limitle ve muafiyetle verileceğidir. Sel hasarları sigorta bedelinin tamamına yakın bir kısmı karşılamaktadır. Ancak küçük hasarlar sigortalı kendisi karşılayabileceği için ve kendisi tarafından önlem alınmaya teşvik etmek amacıyla sigorta şirketlerinin küçük muafiyet uygulamaları vardır' diye konuştu.MUAFİYET YÜZDE 2Sel sigortasındaki muafiyete ilişkin örnek veren Doğaç, 'Muafiyet, hasarda sigortalının katılım gösterdiği bölüme denir. Örneğin, 10 milyon değerinde olan bir işyerinin tamamı yok olduğunda zararın yaklaşık yüzde 96,5'i sigorta şirketi tarafından karşılanır. Muafiyet sigorta bedelinin yüzde 2'si azami 50 bin Euro'dur. 100 bin lira değerindeki bir konutun tamamı yok olduğunda ise zararın yaklaşık yüzde 89.5'u (89.500) sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Muafiyet, sigorta bedelinin yüzde 2'si azami bin 500 Euro'dur. 100 bin lira değerindeki bir otomobilde oluşan zararın yüzde 100'ü karşılanır onda muafiyet bulunmaz" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA