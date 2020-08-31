Sel şehidi Uzman Çavuş Variyenli, son yolculuğa uğurlandı GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli (31), memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli (31), memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında görev yapan jandarma personelini taşıyan araç, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na yuvarlanarak, dere yatağında kayboldu. Arama çalışmaları sonucu Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni, dün öğle saatlerinde, olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta Harşit Çayı içinde bulundu. Şehit Variyenli'nin cenazesi, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesine gönderildi. Şehit Aykut Variyenli'nin Tufenbeyli Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi, önce Doğanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından şehit Variyenli için Doğanlı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, daire müdürleri, şehidin babası Ali Variyenli, annesi Nilüfer Variyenli, astsubay kardeşi Ahmet Variyenli ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Aykut Variyenli'nin erkek kardeşi Ahmet Variyenli, cenazeye üniformasıyla katıldı. 6 yıldır jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Aykut Variyenli, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA