Sel Oltu'yu vurdu...Araçlar yolda mahsur kaldı

Narman yolunu trafiğe kapattı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı.

Akşam saat 21.00 sularında yağan sağanak yağmur ve dolu sonrası Oltu Narman karayolunun 7 km sinde gelen sel sularının etkisi nedeni ile yol bir saat trafiğe kapandı.

Hayri Polat yönetimindeki minibüs ise bir anda sel sularının içinde kaldı. İş makinası yardımı ile minibüs çekilerek kurtarıldı.

Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından Oltu- Narman kara yolu bir saat sonra trafiğe açıldı. Yolun bir saat kapalı olmasından dolayı onlarca araç kuyruk oluşturdu.

Sağanak yağmur Oltu İlçe merkezindeki Yasin Haşimoğlu Mahallesindeki zemin kattaki evleri sel suları bastı. Vatandaşlar, "Her yağmur sonrası bu çileyi çekiyoruz kimsede bizim bu sorunumuza çözüm bulmuyor" dediler

Her Yağmur sonrası evine su dolduğunu söyleyen Kadir Akyüz ise, "Artık usandık lütfen yetkililer bir an önce bir çözüm bulun" Yetkililer lütfen bana yardım edin" dedi.

Kaynak: İHA