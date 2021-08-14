Sel Oltu'da seralara zarar verdi, kümes hayvanları telef oldu
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Sel Oltu'da seralara zarar verdi, kümes hayvanları telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Sel Oltu'da seralara zarar verdi, kümes hayvanları telef oldu Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Sel Oltu'da seralara zarar verdi, kümes hayvanları telef oldu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Oltu-Erzurum ve Oltu-Narman karayolunda sel sularının sürüklediği tomruk ve balçık ulaşımı aksatırken Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışması başlattı.

Sel nedeniyle Kaleboğazı ve Zerdenas mahallelerinde bazı evler su altında kaldı. Kenan Taşçı'ya ait kemesin su basması sonucu 15 tavuk telef oldu. Cemal Yalçın'a ait seralarda selde önemli ölçüde zarar gördü. Sel nedeniyle akili araziler ve meyve bahçelerinde de zarar oluştuğu belirtildi.

Sel Oltu'da seralara zarar verdi, kümes hayvanları telef oldu
Sel Oltu'da seralara zarar verdi, kümes hayvanları telef oldu
Sel Oltu'da seralara zarar verdi, kümes hayvanları telef oldu
Sel Oltu'da seralara zarar verdi, kümes hayvanları telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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