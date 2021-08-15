Son dakika haber: Sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinde vatandaşlara havadan ve denizden yardım
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Son dakika haber: Sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinde vatandaşlara havadan ve denizden yardım

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sinop'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinden vatandaşlara hava ve deniz yoluyla yardım götürülüyor.

Sinop'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinden vatandaşlara hava ve deniz yoluyla yardım götürülüyor.

Türkeli ilçesinde selden mahsur kalan vatandaşlar Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları helikopterleriyle Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine tahliye edildi.

İlçedeki selzedeler için deniz yoluyla yardım taşınması için Ulaştırma Bakanlığına ait gemiler devreye girdi.

Afetin yaşandığı ilçeye gemilerle su, gıda, mama ve çocuk bezi yardımları götürüldü.

Türkeli ilçesi iskelesinde kamyonlara yüklenen yardım malzemeleri daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Son dakika haber: Sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinde vatandaşlara havadan ve denizden yardım
Son dakika haber: Sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinde vatandaşlara havadan ve denizden yardım
Son dakika haber: Sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinde vatandaşlara havadan ve denizden yardım
Son dakika haber: Sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinde vatandaşlara havadan ve denizden yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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