Sel nedeniyle kapanan yol belediye ekiplerince açıldı Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde etkili olan sel nedeniyle kapanan Zülfübulak Mahallesi'nin yolunu açtı, mahsur kalan araçları kurtardı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde etkili olan sel nedeniyle kapanan Zülfübulak Mahallesi'nin yolunu açtı, mahsur kalan araçları kurtardı.

Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesi'nde etkili olan sağanak, sel ve su taşkınlarına neden oldu.

Yağış sonrası hareket geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mahalle sakinlerinin yardımına yetişti.

Selin getirdiği taş ve balçıklardan dolayı kapanan mahalle yolu, iş makineleriyle temizlendi. Yolda mahsur kalan Murat Yeniyaka'nın aracı da ekiplerce saplandığı yerden çıkarıldı.

Sel ve su taşkınlarından dolayı mahalledeki tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: AA