Sel mağduru vatandaşlara sıcak yemek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sel mağduru vatandaşlara sıcak yemek

Esenyurt Belediyesi, selden etkilenen mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sel mağduru vatandaşlara sıcak yemek
25.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:06

Esenyurt Belediyesi, selden etkilenen mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su baskını yaşanan dairelerdeki tahliye ve temizlik işlemlerini sürdüren ekipler, sel mağduru ailelere de günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyor.

Esenyurt Belediyesi, şiddetli yağış sonrası bazı mahallelerde meydana gelen sel baskınının ardından sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşları ilk andan itibaren yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, selden etkilenen ailelere yaptığı iki öğün sıcak yemek yardımına devam ediyor. 300'e yakın dairedeki su tahliyesi ve temizlik işlemlerinde sona yaklaşan ekipler, Korona virüs tehlikesine karşı da binaları tek tek dezenfekte ediyor.

KORONA VİRÜS RİSKİ GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs salgınına karşı, vatandaşların sağlığı için selden etkilenen binaları dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, vatandaşların zararlarının karşılanması için alandaki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının düşme nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının düşme nedeni 'koronavirüs' çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı Haber
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu Haber
Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum Haber
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, sezon finali çekimleri için sete geri döndü
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Jose Sosa Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın Alişan Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sel mağduru vatandaşlara sıcak yemek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 09:06:38. #1.14#
title