Sel mağduru 60 ailenin mobilyası İnegöl'den
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Sel mağduru 60 ailenin mobilyası İnegöl'den

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, Kestel'deki selzede ailelere mobilya yardımı yaptı.

Sel mağduru 60 ailenin mobilyası İnegöl'den
11.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:33

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, Kestel'deki selzede ailelere mobilya yardımı yaptı.

İnegöllü mobilyacılar kendi aralarında topladıkları ve içerisinde koltuk, kanepe, duvar ünitesi, yatak odası, masa ve sandalye gibi çeşitli mobilyaların bulunduğu 2 tır dolusu mobilyayı, 21 Haziran tarihinde Bursa'nın Kestel ve Gürsü ilçelerinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde evlerindeki mobilyaları zarar gören yaklaşık 60 haneye ulaştırılması için Kestel Belediyesi Afet Yönetim Merkezine gönderdi.

Mobilyacılar adına açıklama yapan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, topladıkları mobilyaların ihtiyaç sahibi 60 hane dağıtılmaya başlandığını söyledi. Düzenledikleri yardım kampanyasına destek tüm mobilyacılara teşekkür eden Mustafa Balcı, "Evvela selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Selden zarar görenlere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz İnegöllü mobilyacılar olarak Kestel ilçemize 2 tır dolusu mobilya gönderdik. Bunun içerisinde koltuk, kanepe, yatak odası, duvar ünitesi, masa ve sandalye var. Yardım kampanyamıza firmalarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum."dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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