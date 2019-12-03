Sel mağdurlarına Acil Destek Kredi Programı başladı

03.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:07

Samsun Terme ve Salıpazarı ilçelerinde 23-24 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan (kaymakamlık) belgeleyen, KOSGEB veri tabanına kaydı onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla Terme ve Salıpazarı İlçeleri Acil Destek Kredisi Protokolü imzalandı ve ilçelere acil destek kredisi programı başladı.



Program hakkında Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Program kapsamında kredi üst limiti; 100 bin TL, vade; 36 ay, ödeme şekli; ilk 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli, faiz tutarı ise 24 bin TL. Program sıfır faizli olarak uygulanmakta olup faiz tutarının tamamı KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. Teminat sorunu yaşayabilecek işletmelere yönelik olarak Kredi Garanti Fonu A.Ş.'de programda yer almaktadır. İşletmenin vergi ve/veya SGK borcu bulunması durumunda, program kapsamında bankalarca işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB tarafından ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmakta, kalan tutar işletmeye kullandırılmaktadır. Protokol gereği bankalar kullandıracakları krediler için işletmelerden dosya masrafı almayacaktır. Programın kapanış tarihi 31 Mart 2020 olup bu tarihe kadar kredi kullandırmalarının tamamlanması gerekmektedir. İşletmenin, kredi uygulama sürecinde gerekli olan ve 23-24 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen sel ve su baskını felaketinden etkilendiğini gösterir belgeyi resmi makamlardan (kaymakamlık) alması gerekmekte olup, ilgili belgede gerçek kişiler için TC kimlik no ve işletmenin adı, tüzel kişiler için vergi numarası ve işletmenin unvanı bulunmalıdır. İşletmenin kaymakamlık makamına sunduğu şahsi dilekçesi resmi belge sayılmamaktadır. İlgili programdan sadece KOSGEB veri tabanında kaydı onaylı işletmeler faydalanabilmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İHA