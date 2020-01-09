: Sel mağdurları için ücretsiz çamaşırhane hizmeti

09.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:06

Endonezya'nın Cakarta şehrin'de sel ve toprak kaymasından etkilenenler için ücretsiz çamaşırhane kuruldu.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya çıktığı bildirildi.

Şu ana kadar selden etkilenen yaklaşık 400 bin kişinin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Görevliler ayrıca, daha fazla can kaybının yaşanmaması için evleri halen su altında olanlara güvenli bir yere geçmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) de 10 Ocak'a kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ile nisan ayı arasında görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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