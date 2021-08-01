Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı.

Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı.

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde dün öğleden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından meydana gelen selde sulara kapılan boş bir minibüs ağaçlara takılarak dururken, birçok ev ise hasar gördü. Evleri yıkılanlar dün geceyi yurtlarda geçirirken, bugün sabah saatlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından Esenyamaç İlk ve Ortaokulunun bahçesine aileler için çadır kurulumuna başlandı. Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı da yapılan mahallede yaraların sarılması için ilgili kurumlar elbirliğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ve Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Esenyamaç Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sele kapılmaktan son anda yarı baygın bir şekilde kurtarılan Kader Yurtseven'i de ziyaret eden Gülen ve Solak, talepleri değerlendirdikten sonra hasar tespit çalışmalarını da yerinde inceledi. - VAN

Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı
Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Haydar Aliyev Mehmet Özhaseki Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 13:32:53. #1.15#

title