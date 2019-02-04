Sel Hayatı Felç Etti: 18 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Günlerdir süren sel felaketi nedeniyle 18 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Queensland eyaletinde aşırı sıcakların ardından başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bir haftadır süren sel felaketi nedeniyle eyaletteki 500 evin sular altında kaldığı 18 bin kişiye de elektriksiz verilemediği belirtildi. Queensland eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, son yüzyılda yaşanan en büyük sel felaketinin yaşandığını söyledi. Selden en çok etkilenen Townsville kentinin Belediye Başkanı Jenny Hill, 7 gün içinde kentte bir yıllık yağış olduğunu ifade ederek, "Daha önce böyle hava muhalefeti görmemiştik" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA