Sel hasara neden oldu
İhlas Haber Ajansı, Vahit Olcay - Yerel
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Sel hasara neden oldu Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.
Sel hasara neden oldu
BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Mutki'ye bağlı 15 köyde maddi hasar oluştu. Mutki İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, 15 köyde yol ve içme suları hatlarında hasar oluştuğunu, ekiplerin ise aralıksız çalıştığını belirtti.