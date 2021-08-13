Sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu; Kastamonu, Sinop ve Bartın başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de oynanacak ilk hafta maçları öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu; Kastamonu, Sinop ve Bartın başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de oynanacak ilk hafta maçları öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler, sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı