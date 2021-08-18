Sel felaketinin yaşandığı Sinop'tan 3 günde 578 vatandaşla 115 araç tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'tan 3 günde 578 vatandaşla 115 araç tahliye edildi

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'tan 3 günde 578 vatandaşla 115 araç tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinden 15-17 Ağustos'ta 578 vatandaş ile 115 aracın feribotla tahliyesi gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinden 15-17 Ağustos'ta 578 vatandaş ile 115 aracın feribotla tahliyesi gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, selin yaraları kısa zamanda sarılacak, ulaşım konusundaki hasarlar hızlıca giderilecek.

Bölgeye havadan ve karadan yardımlar aralıksız sürerken hasar tespit çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla çalışmalar kapsamında Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 15 Ağustos'ta 46, 16 Ağustos'ta 53, 17 Ağustos'ta 16 araç olmak üzere toplam 115 araç ve 578 vatandaş bölgeden tahliye edildi.

Ayrıca balıkçı gemileri ve tırlarla ekmek, meyve suyu, su, makarna, bisküvi, çocuk bezi, bebek maması ve ıslak mendil gibi temel ihtiyaçlar Sinop-Ayancık'a ulaştırıldı.

Felaketin yaşandığı ilk gün bölgeye intikal eden Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi, tahliye seferini gerçekleştiren gemi mürettebatı ve tahliye edilen vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaismailoğlu, ulaşımı aksatan hasarların en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Bakan Kurum'dan cenazede takdir toplayan hareket! 5 yakınını kaybeden vatandaşa eliyle su içirdi
Bakan Kurum'dan cenazede takdir toplayan hareket! 5 yakınını kaybeden vatandaşa eliyle su içirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Zeydan Karalar Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Hande Yener Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mert Günok Mesut Özil Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'tan 3 günde 578 vatandaşla 115 araç tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:31:32. #1.15#

title