Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta sağanak etkili oluyor
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Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta sağanak etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta sağanak kent merkezi ile Ayancık ve Gerze ilçelerine etkili oldu.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta sağanak kent merkezi ile Ayancık ve Gerze ilçelerine etkili oldu.

Kent merkezinde Korucuk ve Osmaniye mahallerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Belediye ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesindeki sağanak nedeniyle yetkililerce vatandaşlardan özellikle dere ve ırmak yataklarından uzak durmaları istendi.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta sağanak etkili oluyor
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta sağanak etkili oluyor
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta sağanak etkili oluyor
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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