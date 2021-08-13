Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütülüyor.
Havadan ve karadan çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.
Sel sularına kapılarak sürüklenen araçlar da iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden kaldırılıyor.
Öte yandan, sel felaketinden etkilenen noktalarda Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara sıcak yemek ve gıda yardımında bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur