Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a yardım taşıyan tırda yangın çıktı
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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a yardım taşıyan tırda yangın çıktı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a yardım taşıyan tırda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine jeneratör ve yardım malzemeleri taşıyan tırın seyir halindeyken lastiklerinin tutuşması sonucu meydana gelen yangında tır ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine jeneratör ve yardım malzemeleri taşıyan tırın seyir halindeyken lastiklerinin tutuşması sonucu meydana gelen yangında tır ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, jeneratör ve çeşitli yardım malzemeleri yüklü tırın lastikleri Ilgaz Dağı yakınlarındaki Bostan köyü civarında aşırı ısınma nedeniyle alev aldı.

Kısa sürede tırın kasasına sıçrayan alevler nedeniyle tırda yüklü bulunan jeneratörde patlama meydana geldi.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, tır ile kasasında yüklü bulunan jeneratör ve diğer yardım malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tırın yanması ve patlama anı amatör bir kamerayla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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