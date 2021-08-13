Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak
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Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak

Sel felaketinin yaşandığı illerdeki kronik hastaların süresi biten raporları geçerli sayılacak
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bölgelerde hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini belirterek, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun her türlü tedbiri aldığını kaydetti.

Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten raporlarının geçerli sayılacağı bilgisini paylaşan Bilgin, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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