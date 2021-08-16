Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerinde acil sağlık hizmeti veriliyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerinde acil sağlık hizmeti veriliyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerinde acil sağlık hizmeti veriliyor
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından sağlık görevlileri, köylerde acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşları muayene ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından sağlık görevlileri, köylerde acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşları muayene ediyor.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri tarafından Bozkurt ilçesine bağlı köylerde gerçekleştirilen sağlık taramalarında, özellikle yaşlı kadın ve erkeklerin tansiyon ölçümleri yapıldı.

Tedavi görmesi gereken vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendiren görevliler, talep eden hastalara ağrı kesici ilaç ile krem verdi.

Darsu köyünde dizlerinden rahatsız olan 85 yaşındaki Mürüvvet Mert'e ağrı kesici ilaç ve krem veren sağlık görevlileri, her türlü acil ihtiyacını gidereceklerini söyledi.

Mert, AA muhabirine, Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle çok ağladığını ve hayatını kaybedenlerin olduğunu belirterek, "Sağlık görevlilerinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Ekipler, alzaymır, cilt hastası ve yatalak hasta olan 96 yaşındaki Hasan ve 90 yaşındaki Fatma Çıkın çiftini de muayene etti.

Fatma Çıkın ise yaşlılık nedeniyle yürüyemediğini ve bir süre ağrı kesici ilaç kullanmasıyla dizlerinin iyileştiğini bildirerek, "Devletimizden çok memnunuz, Allah'ım da ondan memnun olsun. Hiçbir ihtiyacımız yok. Sağ olun, var olun. Elhamdülillah devlet bakıyor bize, bir şikayetim yok." ifadesini kullandı.

"Bozkurt'un her yeri yardım dolu"

86 yaşındaki cilt hastası ve yatalak hasta Hasan Evkuran'ın 78 yaşındaki eşi Sevim Evkuran ise sel felaketi nedeniyle evinin önünde toprak kayması olduğunu ve yolların kapanması yüzünden korku yaşadığını anlatarak, "Allah bin kere razı olsun devletten. Devlet yanımızda zaten ne isteyeyim." ifadesini kullandı.

Evkuran, 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem sırasında Yalova'da olduğunu ve depremin ardından vatandaşlara yardım ulaştırılamadığını kaydederek, şunları söyledi:

"O dönem ile bu dönem arasında çok fark var. Bak görmüyor musun her yer insan ve yardım dolu. 1999 depreminin ardından 10 gün yerde, tarlada yattık. Hepsini gördük, yaşadık. Sel felaketinin ardından sağlık görevlileri gelince kendimi daha güçlü hissettim, arkam var yani devletim var. Sağ olun, var olun."

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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerinde acil sağlık hizmeti veriliyor
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerinde acil sağlık hizmeti veriliyor
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerinde acil sağlık hizmeti veriliyor
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un köylerinde acil sağlık hizmeti veriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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