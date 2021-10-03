KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'tan sokak hayvanları için ayrılmıyorlar

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gönüllüler, sokak hayvanları için ilçeden ayrılmıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

Selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede, sokak hayvanları da unutulmadı. Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından "Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi" olarak hizmete sunulan araç, afetin ardından getirildiği sel bölgesinde uzun süre hizmet verdi.

Mobil aracın görevini tamamlayıp bölgeden ayrılmasının ardından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, ilçede sokak sokak, bina bina gezerek sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Gönüllüler, kuşlar için de uygun yerlere yem bırakıyor.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, gönüllülerle selin olduğu günden bu yana bölgede olduklarını söyledi.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Kökgöz, "HAYTAP, Kastamonu Valiliği Mahalli İdareler Birliği ve Kastamonu Veterinerler Odasıyla ortak çalışma sonucu 16 ton mama dağıttık. Mobil aracımızda sokak hayvanlarının bakımını, tedavisini yaptık. Aracımız, işinin sona ermesinin ardından bölgeden çekildi. Gönüllüler olarak hala buradayız. Mahalleleri, etrafı, her yeri gezip kedi ve köpek beslemesi yapıyoruz. Köyleri dolaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede başlarda yaklaşık 10 kişi olduklarını dile getiren Kökgöz, "Bir süre sonra sabit olarak Arzu (Akça) ve ben kaldım ama her gün merkez ve çevre illerden 4-5 gönüllü arkadaşımız gelip giderek bize destek veriyordu. Bu süreçte kamu kurumlarının sosyal tesislerinde kaldık." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan Türk Sanat Müziği sanatçısı Arzu Akça da selin ardından bölgeye gelerek gönüllü olarak çalışmaya başladığını anlattı.

Tüm hayvanlar için bölgede olduklarını dile getiren Akça, "Sahipli sahipsiz tüm hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gönüllüler olarak HAYTAP, Veterinerler Odası ve Valiliğe bağlı kurumlarla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Mesai gözetmeden çalıştıklarını vurgulayan Akça, "Gönüllü olunca bunun mesaisi de olmuyor. 24 saat boyunca bir telefon geldiğinde hemen oraya koşuyoruz. Elimizden geldiğince yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.