Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki yıkım havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki yıkım havadan görüntülendi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum havadan görüntülendi. Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok evin de sular altında kaldığı fotoğraf karelerine yansıdı. Sel felaketinin 3'üncü gününde arama kurtarma faaliyetleri sürerken yaralar da sarılmaya devam ediyor.

(İsmail Coşkun/İHA)

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (2)
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Sandal Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:57:38. #1.14#

title