Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanak etkili oluyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanak etkili oluyor.

11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam sağanak başladı.

Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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