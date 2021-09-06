KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için hazırlıklar sürüyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için hazırlıklar sürüyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selde okulların büyük bölümü de zarar gördü.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçede yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlamasına karar verildi.

Okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanması için çalışmalar hızlandı. Okul binalarının inşat işleri sürüyor.

Yeni eğitim öğretim döneminde, binası yıkılan Bozkurt Ortaokulu Fatih İlkokulu'nda eğitim verecek. İlkokulun ek binasında da anaokulu öğrencileri eğitim alacak.

Binası zarar gören İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi de Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim verecek.

Öğrenci ve öğretmenlere tablet dağıtılıyor

Okulların açılacağı tarihe kadar öğrenciler uzaktan eğitim alacak. Öğrenci ve öğretmenlerin problem yaşamaması için 1066 tabletin dağıtımına Bozkurt Kaymakamlığı tarafından başlandı. İlk tabletlerin dağıtımını Kaymakam Murat Atıcı yaptı.

Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Dilek Çetinkaya, AA muhabirine, okullarının selde zarar gördüğünü, okulunu çok özlediğini söyledi.

Çetinkaya, "Okulların bir an önce açılmasını istiyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah arkadaşlarımla mutlu oluruz." dedi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Ecenur Çetinkaya ise "Arkadaşlarımı da okulumu da çok özledim. Okulların açılmasını bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor