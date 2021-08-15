KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor
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KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binaların enkazında titiz çalışma yürüten ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için gece gündüz demeden görev alıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binaların enkazında titiz çalışma yürüten ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için gece gündüz demeden görev alıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kaldığı, bazı binaların yıkıldığı ilçede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütüyor.

Yıkılan ve zarar gören binalarda enkaz altında gece gündüz demeden titizlikle çalışan ekipler, ilçedeki tüm yapıların özellikle alt katlarını tek tek inceliyor.

Su ve çamur altında kalan binaları temizleyen ekipler, bu sırada karşılaştıkları selden etkilenen hayvanlara da yardım elini uzatıyor.

Bu kapsamda ilçe merkezinde çalışmalarını yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir binanın bodrum katında mahsur kalan horoz ile karşılaştı.

Su ve balçık dolu binaya giren ekipler, horozu bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, sahibini bulamadıkları takdirde horoza kendilerinin bakacağını ifade etti.

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma ekipleri hayvanlara da yardım eli uzatıyor - Haberler
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