Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak
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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, il Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu çalışmaları yapmak üzere ilçemizde bulunan ekip ve personellerin okullarımıza bağlı okul pansiyonlarımızda ve okul binalarımızda konaklıyor olması kurulumuzca değerlendirildiğinde, Ayancık'ta 6 Eylül'den itibaren geçilmesi planlanan yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine, oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül'de başlanılması, 20 Eylül'e kadar eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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