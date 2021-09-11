Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor

Sel felaketinin birinci ayında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması çalışmalarını bir aydır aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından Bozkurt'a sevk edilen iş makineleriyle de selin izlerini silmek için uğraş veriliyor.

Yaşanan felaket ilçe merkezinin yanı sıra köyleri de etkiledi. Felaketin hemen ardından köylerde mahsur kalan bazı vatandaşlar helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edilirken, hastalar hastanelere götürüldü. Elektrik verilemeyen bazı köylere karadan, bazılarına da havadan jeneratör taşındı.

Ezine Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün selden yıkılması nedeniyle ilçenin iki yakasının bağlantısının sağlanması için biri seyyar iki köprü kuruldu. Köprüler sayesinde ilçenin iki tarafında çalışmalar daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı.

İlçe merkezinde balçık altında kalan sokak ve dükkanlar iş makineleriyle temizlenirken, selin zarar verdiği araçlar da ilçe merkezinden çıkarıldı. İlçedeki çamur da binlerce kamyonla dışarı taşındı.

Yüzlerce ailenin eşyası jandarma tarafından taşındı

Temizlik çalışmalarında aktif olarak görev alan jandarma ekipleri, binaların en ücra köşelerine kadar girerek, ilçenin çamurdan arındırılması için çalıştı. Selin ardından 21 Ağustos'ta başlatılan taşıma çalışması kapsamında yüzlerce vatandaşın eşyası askeri araçlarla il içi ve il dışı adreslere taşındı. Eşyalarını koyacak yeri olmayan vatandaşların eşyaları da jandarma tarafından depolara özenle yerleştirilerek koruma altına alındı.

Selde ağır hasar gören binalar yıkılmaya başlanırken, diğer binalara çok kısa bir sürede elektrik ve su verilmeye başlandı.

-Sağlık hizmetleri aksamadı

Bahçesi ve bodrum katı sular altında kalan Devlet Hastanesi kısa sürede temizlenerek hastalara hizmet vermeye başlarken, seyyar eczane hizmeti de devreye sokuldu. İlçede kısa sürede Kovid-19 aşısı da tekrar yapılmaya başlandı. Yardım kuruluşları, ilk günden bu yana afetzedelere gıda yardımında bulunuyor. Sosyal market tarafından insanlara gıda, kıyafet ve temizlik malzemeleri dağıtımı yapıldı.

Bazı dükkanlar yıkılıp yerine yenilerinin yapılması için çok kısa sürede temel atılırken, hizmet vermeye devam edecek olan dükkanların dış cephesi ve içinde restorasyon çalışması başlatıldı. Ekiplerce iş yerlerinin onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bu süreçte ticari hayatın olumsuz etkilenmemesi için yaklaşık 40 konteyner dükkan oluşturuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yardım için bölgeye gelen Şahin Evran, AA muhabirine, sel felaketinin olduğu gün yola çıkıp, 12 Ağustos'ta bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Kötü bir tablo le karşılaştıklarını belirten Evran, "Sel felaketinde binaların içerisi suyla dolmuş. Binaların içerisindeki su ve çamuru çektik. Burası hiç iç açıcı değildi, bundan dolayı üzüntülüyüz."dedi.

Devletin tüm gücüyle bölgede olduğunu kaydeden Evran, "30 gündür burada yaraların sarılması için çalışıyoruz. Devletimiz bütün yaraları sarmaya çalışıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu..

Bozkurtlu esnaf Mustafa Rençber de çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Şimdiye kadar böyle bir afet görmedim. Ufak tefek sel oluyordu ama böyle tahribat olmadı. Devletimizden Allah razı olsun. 81 vilayet buraya hizmet ediyor buna nankörlük etmek kimseye yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Amasya İl Özel İdaresinden bölgeye gelen kepçe operatörü Ali Aslan ise, "Buraya yardım için geldik. Kamyonlara hafriyat dolduruyoruz. Binaların altındaki çamurları çıkarıyoruz. Burada bir aydır çalışma sürüyor. İlk günlerde bir hafta geldim, sonra dinlenmeye gittim şimdi geri geldim. Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışıyoruz." dedi.