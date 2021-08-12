Sel felaketinin mağdurları dün geceyi unutamıyor
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Sel felaketinin mağdurları dün geceyi unutamıyor

Sel felaketinin mağdurları dün geceyi unutamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından gece binalarda mahsur kalan vatandaşlar yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından gece binalarda mahsur kalan vatandaşlar yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanak sonrasında Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasının ardından ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Gece boyu arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD ekipleri tarafından gece yarısı kurtarılan aileler yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

"Biz haberlerde başkalarını seyrederken şimdi bizi başkaları seyrediyor"

Yaşanan sel felaketinde çocukları ile mahsur kalan ve daha sonra ekipler tarafından kurtarılan Pakize Yorulmaz, "Dün çok korkmuştuk afet yaşadık. Evime belime kadar su bastı. Gece saat 3'te bizi evimizden aldılar. Sel haberi ilk geldiği zaman heyecan yaptık, çok korktuk. Önce kaçtık sonra eve girin dediler eve girdik çocuklarımla. Üst katlara doğru kaçtık yapacak hiçbir şey bulamadık. Biz haberlerde başkalarını seyrederken şimdi bizi başkaları seyrediyor" ifadelerini kullandı.

"Biz öleceğiz artık dedik, umudumuzu kestik"

Sel gelirken son anda evine girdiğini söyleyen Gülizar Yorulmaz, "Birden sel geldi eşim arabayı zor kaçırdı. Bende arkasından koşarken baktım sel beni götürecek eve çıktım. Altıncı kata toplandık. Önümüzdeki evler uçarken biz evde birbirimize sarılarak ağladık. Önümüzdeki evleri sel aldı götürdü. Sıra bize gelecek diye diye çok korktuk. Allah Bozkurt'a yardımcı olsun. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun geldiler buralara kadar bizlere yardımcı oldular. Allah devletimizden, milletimizden bin kere razı olsun. Belimize kadar gelen sudan tutup çıkarttılar bizi. Biz öleceğiz artık dedik, umudumuzu kestik. Eşimde yoktu evde tansiyonum da çıktı. Çok kötü bir gün yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü Bozkurt'ta can kaybının 4'e çıktığı öğrenildi. - KASTAMONU

Sel felaketinin mağdurları dün geceyi unutamıyor
Sel felaketinin mağdurları dün geceyi unutamıyor
Sel felaketinin mağdurları dün geceyi unutamıyor
Sel felaketinin mağdurları dün geceyi unutamıyor
Sel felaketinin mağdurları dün geceyi unutamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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