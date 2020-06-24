Sel felaketinin büyük zarar verdiği köyde yaralar sarılıyor
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Sel felaketinin büyük zarar verdiği köyde yaralar sarılıyor

Bursa'da meydana gelen sel felaketinde evleri çamurla dolan köy sakinlerinin evleri temizleniyor.

Sel felaketinin büyük zarar verdiği köyde yaralar sarılıyor
24.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:52

Bursa'da meydana gelen sel felaketinde evleri çamurla dolan köy sakinlerinin evleri temizleniyor.

Sel afetinden büyük ölçüde etkilenen Kestel'in Dudaklı köyünde bir çok ev sular altında kaldı. Alt katları çamurla dolan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen köy sakinlerinin yaraları sarılıyor. Çamurla dolan evler, suları tahliye edildikten sonra bir bir temizleniyor. Köyde bulunan çok sayıda ekip çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Köyü ziyaret eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Köydeki temizleme çalışmaları bugün itibariyle tamamlanacak. Vatandaşların iç avluları ve bahçeleri bu akşam itibariyle temizlenecek. Evlerin içi de temizlenecek. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesiyle alakalı dünden itibaren hesaplarına paralar yapmaya başladı. Bakanımızın açıkladığı 5 bin lira bir ödeme yapıldı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından ilave ödenekler olacak. Bu rakam 12 bin 500 lirayı buldu gibi. Ağır ve hafif hasar durumuna göre vatandaşların mağduriyetine göre farklı rakamlar oluşacak. Evlerin içerisindeki ve meyve bahçelerindeki zararla ilgili tespitler ayrı ayrı yapılıyor. Bölgemizdeki 12 bin dönüm alan selden etkilendi" dedi.

(Burak Türker - Fatih Çapkın/İHA)

Kaynak: İHA

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