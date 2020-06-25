"Sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık"
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"Sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık" dedi.

25.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:53

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kurum, İstanbul ve Bursa'da yaşanan doğal afetin iklim değişikliğinin en çarpıcı göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. İstanbul ve Bursa'da meydana gelen doğal afet, iklim değişikliğinin en çarpıcı göstergelerinden biridir. Yapılan tahminler, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin sebep olduğu iklim krizinin dünya nüfusunun üçte birini doğrudan etkileyeceğini gösteriyor. Bakanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, iklim krizinin şehirlerimize etkisini en aza indirmek için tüm bölgelerimizi kapsayan çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak" açıklamasında bulundu.

"HER BİR VATANDAŞIMIZI İKLİM KRİZİNE KARŞI MÜCADELEYE OMUZ VERMEYE DAVET EDİYORUM"

İklim Değişikliği Platformu'nu kuracaklarını söyleyen Bakan Kurum, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Afetler nedeniyle benzer acıları tekrar yaşamamak için riskli bölgelerde, dere yataklarında yapılaşmaya asla izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle yaşamalarını sağlayacak konutlarımızı iklim duyarlı, enerji verimli ve yerel yapı malzemeleri kullanarak inşa ediyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili tüm veri ve paydaşların toplanacağı İklim Değişikliği Platformu'nu kuracağız. İçinde bilimsel çalışmaların yer alacağı platform, zengin bir veri tabanı oluşturacak. İklim değişikliği ile mücadele için hazırlanacak projelere hibe desteği sağlayacağız. İl ve ilçelerimizde İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü kurulması için yönetmeliğimizi yayımladık. Bu noktada belediyelerimiz teşkilatlanmalarını tamamlamalı ve hazırlayacakları eylem planlarını bir an önce hayata geçirmelidir. Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere her bir vatandaşımızı iklim krizine karşı mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum. İklim değişmeden biz değişelim. Küresel boyutlu bu sorunun üstesinden alışkanlıklarımızı değiştirerek gelelim."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

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