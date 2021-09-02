Sel felaketinin 22'nci gününde Ayancık'ın Babaçay köyünde arama çalışmaları sürüyor
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Sel felaketinin 22'nci gününde Ayancık'ın Babaçay köyünde arama çalışmaları sürüyor

Sel felaketinin 22'nci gününde Ayancık'ın Babaçay köyünde arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesi Babaçay köyünde kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesi Babaçay köyünde kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde, 15 kişi sel sularına kapıldı.

Henüz bulunamayan 6 kişiyi arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince devam ediliyor.

Ekipler afetin 22'nci gününde de Babaçay havzasında arama çalışması yaptı.

Arama çalışmalarında kadavra dedektör köpeği "Melon" da kullanılıyor.

Sel felaketinin 22'nci gününde Ayancık'ın Babaçay köyünde arama çalışmaları sürüyor
Sel felaketinin 22'nci gününde Ayancık'ın Babaçay köyünde arama çalışmaları sürüyor
Sel felaketinin 22'nci gününde Ayancık'ın Babaçay köyünde arama çalışmaları sürüyor
Sel felaketinin 22'nci gününde Ayancık'ın Babaçay köyünde arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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