Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 168'e yükseldi
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Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 168'e yükseldi

Sel felaketini yaşayan Avrupa'da can kaybı 168'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şiddetli yağışların vurduğu Avrupa'da meydana gelen sellerde şu ana kadar Almanya ve Belçika'da toplam 168 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışların vurduğu Avrupa'da meydana gelen sellerde şu ana kadar Almanya ve Belçika'da toplam 168 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'yı etkisini altına alan şiddetli yağışın yol açtığı sellerde bilanço artıyor. Tam anlamıyla felaketi yaşayan Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü doğal afetlerden biri yaşandığı belirtilirken, şu ana kadar 141 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketiyle mücadelenin sürdüğü Belçika'da ise can kaybının 27'ye ulaştığı bildirildi. Sel felaketinde şu ana kadar Almanya ve Belçika'da toplam 168 kişi hayatını yaşamını yitirdi.

Almanya'da yetkililer, Köln kenti yakınlarındaki Wassenberg kasabasında bir barajın yıkılmasının ardından dün gece geç saatlerde yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Wassenberg Belediye Başkanı Marcel Maurer, su seviyelerinin geceden bu yana dengelendiğini belirterek, "Net konuşmak için çok erken ama ihtiyatlı bir şekilde iyimseriz" dedi.

Belçika'da 20 Temmuz ulusal yas günü ilan edildi

Sel felaketinde 27 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da da hala haber alınamayan kişiler olduğu aktarıldı. Bu kişilerden bir kısmının cep telefonlarını şarj edemediği veya kimlikleri olmadan hastaneye kaldırılmış olabileceği belirtildi. Belçika hükümeti, bugüne kadar yaşanan en büyük sel felaketinde hayatını kaybedenler için 20 Temmuz Salı gününü "ulusal yas günü" ilan ederken, 21 Temmuz Belçika Ulusal Günü kutlamaları da felaket nedeniyle sınırlandırıldı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen öğleden sonra selden en kötü etkilenen bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

Hollanda'da alarmda

Sel ile mücadele edilen Hollanda'da henüz can kaybı yaşanmadı. Acil servisler ve acil durum ekipleri, taşan nehirlerin ülkenin güneyinde bulunan Limburg eyaletindeki kasaba ve köyleri tehdit etmesi nedeniyle alarma geçti. Bölgede son 2 gün içinde on binlerce kişi tahliye edilirken, askerler, itfaiye ekipleri ve gönüllüler gece boyunca sel baskınlarına karşı çalışmalar yürütmeye devam etti. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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