Sel felaketinden kurtarılan kadının oğlu: O polise teşekkür borcumuz var
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Sel felaketinden kurtarılan kadının oğlu: O polise teşekkür borcumuz var

Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (2)'O DALGIÇ POLİSE TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR'Adana'da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan Elife Canatar'ın oğlu Talip...

Sel felaketinden kurtarılan kadının oğlu: O polise teşekkür borcumuz var
20.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:54

Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (2)

'O DALGIÇ POLİSE TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR'Adana'da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan Elife Canatar'ın oğlu Talip Canatar (48), annesini kurtaran dalgıç polise teşekkür borçları olduğunu söyledi. Canatar, "Annem beli ağrıdığından dolayı fizik tedaviye gidiyor. Yapılan anlaşma gereği evden alıp, eve bırakılıyor. Saat 12.15 civarında evden alınmış, 13.15'te cihaza bağlanıp, fizik tedaviye başlanıyor. O sırada yağmur yağıyor, aşağıdaki personel dışarı bakmak için yukarı kata çıkmış. Bir anda bir ses gelmiş ve yağmur suyu bodrum katına dolmuş. 'İmdat' diye bağırmış, kimseyi bulamamış. Bu kez can havliyle çırpınmaya başlamış, bir yerden tutunup asılı kalmış. O dalgıç polise teşekkür ederiz. O olmasaydı belkide annem şuan yaşamıyordu. Bir araya gelmek isteriz. Bir teşekkür borcumuz var" dedi.'MELEKLER KUCAKLAMIŞ'

Çalıştığı sırada annesinin başına gelen olayı cep telefonuyla aranınca haber aldığını kaydeden Canatar, "Bana telefon geldi. 'Elif Teyze ıslanmış, hastaneye gönderdik' dediler. 'Su içinde kaldı, ölümden döndü' demediler. Ondan sonra öğrendik yaşananları televizyondan ve internetten. Annemin ilk günde psikolojisi bozuktu. Saat 22.00'de kendine geldi. Buna mucize diyoruz. Melekler kucaklamış yukarı kaldırmış. Allah yüzümüze baktı. Su seviyesini aşınca, 1 saatten fazla suyun içerisinde kalmış. Kurtarma ekipleri gelip çıkarmışlar, sonra hastaneye göndermişler. Annem pandemide belirtilerden dolayı yoğun bakıma alındı, tahlil sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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