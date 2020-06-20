Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (3)
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Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (3)

19 TESTİ 'NEGATİF' ÇIKTIAdana'da, özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan salgıç polisler tarafından kurtarıldıktan sonra koronavirüs bulgularına rastlanan Elife Canatar'a yapılan Covid-19 testi negatif çıktı.

Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (3)
20.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:09

COVID-19 TESTİ 'NEGATİF' ÇIKTI

Adana'da, özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan salgıç polisler tarafından kurtarıldıktan sonra koronavirüs bulgularına rastlanan Elife Canatar'a yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. 

Yoğun bakım servisine yatırılan Canatar'ın gözetim altında tutulacağı, önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak testin sonucunun da 'negatif' çıkması üzerine taburcu edileceği öğrenildi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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