Sel felaketindeki çalışmalara Çorum'dan katılan sağlık personeline teşekkür belgesi - Haberler
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Sel felaketindeki çalışmalara Çorum'dan katılan sağlık personeline teşekkür belgesi

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Sel felaketindeki çalışmalara Çorum'dan katılan sağlık personeline teşekkür belgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılmasında görev alan 112 Acil Servis çalışanlarına teşekkür plaketi gönderdi.

ÇORUM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılmasında görev alan 112 Acil Servis çalışanlarına teşekkür plaketi gönderdi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, törende yaptığı konuşmada, Çorum'daki bazı sağlık çalışanlarının İzmir'deki depremde, Akdeniz Bölgesi'ndeki orman yangınlarında ve Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinde görev alarak, vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi.

Bu nedenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür belgesi gönderdiğini belirten Sobacı, afetlerde görev alanlara özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, üzerinde "Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi-manevi destekle 'Ben de varım!' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle..." yazılı teşekkür belgeleri, 27 acil servis çalışanına verildi.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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