Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)

Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYORAraklı ilçesinden sel ve heyelan sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Araklı ilçesinden sel ve heyelan sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan sonucu bölgede arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor. Böylece sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

EK GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR 

TRABZON/ ARAKLI (YURT- DHA


Kaynak: DHA
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