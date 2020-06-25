Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (3)
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Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (3)

SELDE YİTİRDİĞİ YAKINLARI İÇİN YARDIM İSTEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIBursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sel felaketinde annesi Nazime ile ağabeyi Ahmet, yengesi Türkan ve yeğeni Medine Bilen'i yitiren, diğer yeğeni Derya Bilen de kaybolan İlhan Bilen'in, olayın ardından yardım...

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (3)
25.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:43

SELDE YİTİRDİĞİ YAKINLARI İÇİN YARDIM İSTEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sel felaketinde annesi Nazime ile ağabeyi Ahmet, yengesi Türkan ve yeğeni Medine Bilen'i yitiren, diğer yeğeni Derya Bilen de kaybolan İlhan Bilen'in, olayın ardından yardım istediği görüntüler ortaya çıktı. Otomobille giderken selin yarattığı tahribatı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kenan Kılıçaslan'ı durduran İlhan Bilen'in, "Jandarmayı ara. Su, Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü" dediği görüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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