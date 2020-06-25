Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)
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Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)

DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYORBursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları kapsamında, dere yatağının sonunda, beton setin bulunduğu bölgede biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi.

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)
25.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:32

DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYOR

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları kapsamında, dere yatağının sonunda, beton setin bulunduğu bölgede biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi. Ekipler, pompa ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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