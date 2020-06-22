Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
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Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Bursa'da sel felaketinde hayatını kaybeden 4 kişinin daha kimlikleri belli oldu.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
22.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:11

Bursa'da sel felaketinde hayatını kaybeden 4 kişinin daha kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, kayıp bir kişi ise aranıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde sel suları 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba'yı evinde yakalamış, talihsiz kız evinde hayatını kaybetmişti. Sel 130 haneli mahallenin tamamını sular altında bırakırken azgın sular 10'dan fazla aracı sürüklemişti. Selde en büyük acı Kestel'in Kayacık Mahallesi'nden geldi. Dere kenarındaki bağ evinde sel sularına yakalanan Bingöllü 5 kişilik aileden haber alınamamıştı. Dün gece saatlerinde ailenin kızının cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinden 257 kişi gece boyunca kayıp 4 kişi arama çalışmalarını sürdürdü.

Aynı aileden hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belli oldu. Bingöllü 74 yaşındaki Nazime Bilen, 32 yaşındaki oğlu Ahmet Bilen, Ahmet Bilen'in eşi Türkan Bilen (34) Türkan-Ahmet Bilen'in kızı Medine Bilen (10) hayatını kaybetti. Aynı aileden kayıp olan Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'i arama çalışmaları devam ediyor.

(Fatih Çapkın - Hakan Gönül - Gökay Başdan/İHA)

Kaynak: İHA

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