Sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları sürüyor.

Sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı
22.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:52

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları sürüyor. Bilen ailesinin fertlerinden geriye mutlu günlerinde çekilmiş fotoğraflar ile bağ evinin fotoğrafı kaldı. Acılı ailenin merkez Yıldırım ilçesindeki evinde ise hüzün hakim. Cenazelerin ise Bingöl'e götürüleceği öğrenildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde dürümcülük yapan Ahmet Bilen (32) eşi Türkan Bilen, annesi Nazire Bilen (74) ve kızı Medine Bilen (10) ile sel sularına kapılmıştı. Ailenin 4 ferdinin cansız bedenleri bulunurken, yeğenleri 16 yaşındaki Derya'ya ise ulaşılamadı.

Aile fertlerinden mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı. Şehir Hastanesi'nde bekletilen 4 cenazenin işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüleceği öğrenildi. Yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi de kayıp olan Derya'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ailenin merkez Yıldırım ilçesindeki evlerinde hüzün ve sessizlik hakim. Kızı ve eşini kaybeden dürümcü Ahmet Bilen'in diğer çocukları Ecrin, Ali Osman ve Beyrin'i ise bağ evine götürmediği onların da felaketten kurtulduğu öğrenildi.

(Abdullah Çibir/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, 'Şakalaşırken oldu' dedi
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Bülent Uygun Yılmaz Vural
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 15:01:39. #1.15#
title