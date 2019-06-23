Sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu, 2 kişi aranıyor (2)

Sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu, 2 kişi aranıyor (2)

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDUTrabzon'un Araklı ilçesinden meydana gelen selde, kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu, 2 kişi aranıyor (2)

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
Trabzon'un Araklı ilçesinden meydana gelen selde, kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Selde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et