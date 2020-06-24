Sel felaketi yaşanan sokağı temizleme çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketi yaşanan sokağı temizleme çalışmaları devam ediyor

ESENYURT'ta sağanak yağışla dere taştı.

Sel felaketi yaşanan sokağı temizleme çalışmaları devam ediyor
24.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:49

ESENYURT'ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. Yağışların sona ermesiyle beraber belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Suların çekilmesiyle çamur altında kalan mahalle yolları da ekipler tarafından temizlenerek onarılıyor. Zabıta ekipleri ise hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle sakinlerinden Murat Karakuş, yollarının bir an önce temizlenmesini istediklerini söyleyerek, "Şu yolların haline bakın. Bu yol, yol değil gerçi. Temiz olmasını istiyoruz. Asfaltta araçlarımız rahat gidip gelsin. Çocuklarımız rahat rahat bisikletlerini sürsün. Araba park edemiyoruz. Araç yollarımız arızalı. Altyapı yok, üstyapı yok. Gereken yapılsın. Esenyurt tam olarak Esenyurt olsun" dedi.

"İNSANLARI BİLE BİLE ÖLÜME SÜRÜKLÜYORLAR"Esenyurt'ta ikamet eden ve sel sularından evi kullanılamaz hale gelen Murat Karakuş isyan etti. Dere yatağına yakın bodrum katı evlerin insanları ölüme sürüklediğini ifade eden Karakuş, "Sayın mühendisler burası uygundur diyor tapu veriliyor. İnşaat izni veriliyor. Burada insan yaşıyor. Malıyla canıyla insan kalıyor. Biliyorsunuz burası dere yatağı. Burası giriş, bahçe katları sular altında kalıyor. Kardeşim buraya neden izin veriliyor? Yaptırmasınlar izin vermesinler. İnsanlara yazık. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? İnsanların çoluğu çocuğu var. Akşam biz burda ölümle, azraille çarpıştık. Karşıda zaten cenaze var. Bu insanlara günah değil mi? Burada dere yatağı var. Bile bile müteahhitler mühendisler buraya ev yapıyorlar. Buraya bahçe katı zemin katı bodrum yapmasınlar. İnsanları bile bile ölüme sürüklüyorlar. Her yere bakın delik deşik oldu" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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